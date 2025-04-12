Kassandra Fiyatı (KACY)
Bugün için canlı Kassandra (KACY) fiyatı, 0.0015156 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.96K USD. KACY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kassandra Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Kassandra fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 5.91M USD.
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Gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ +0.0000263494.
Son 60 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ -0.0006852761.
Son 90 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ -0.004272292697263432.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000263494
|+1.74%
|60 Gün
|$ -0.0006852761
|-45.21%
|90 Gün
|$ -0.004272292697263432
|-73.81%
En güncel Kassandra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-14.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
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|1 KACY / VND
₫38.8614996
|1 KACY / AUD
A$0.002409804
|1 KACY / GBP
￡0.001151856
|1 KACY / EUR
€0.001333728
|1 KACY / USD
$0.0015156
|1 KACY / MYR
RM0.006698952
|1 KACY / TRY
₺0.057683736
|1 KACY / JPY
¥0.21809484
|1 KACY / RUB
₽0.126128232
|1 KACY / INR
₹0.130523472
|1 KACY / IDR
Rp25.259989896
|1 KACY / KRW
₩2.155895532
|1 KACY / PHP
₱0.086343732
|1 KACY / EGP
￡E.0.077795748
|1 KACY / BRL
R$0.008911728
|1 KACY / CAD
C$0.002091528
|1 KACY / BDT
৳0.184190868
|1 KACY / NGN
₦2.421080064
|1 KACY / UAH
₴0.06274584
|1 KACY / VES
Bs0.1076076
|1 KACY / PKR
Rs0.425004552
|1 KACY / KZT
₸0.783246924
|1 KACY / THB
฿0.050742288
|1 KACY / TWD
NT$0.04902966
|1 KACY / AED
د.إ0.005562252
|1 KACY / CHF
Fr0.001227636
|1 KACY / HKD
HK$0.0117459
|1 KACY / MAD
.د.م0.01409508
|1 KACY / MXN
$0.030736368