Kava Swap Logosu

Kava Swap Fiyatı (SWP)

USD

Kava Swap (SWP) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00262009
$0.00262009$0.00262009
+0.60%(1D)

Bugünkü Kava Swap (SWP) Fiyatı

Bugün için canlı Kava Swap (SWP) fiyatı, 0.00262009 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 624.73K USD. SWP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kava Swap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Kava Swap fiyat değişimi +0.64%
- Dolaşımdaki arz: 238.54M USD.

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USD Bazında Kava Swap (SWP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kava Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kava Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.0003693310.
Son 60 gün içerisinde, Kava Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.0005020585.
Son 90 gün içerisinde, Kava Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.001657332619189381.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.64%
30 Gün$ -0.0003693310-14.09%
60 Gün$ -0.0005020585-19.16%
90 Gün$ -0.001657332619189381-38.74%

Kava Swap (SWP) Fiyat Analizi

En güncel Kava Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00259585
$ 0.00259585$ 0.00259585

$ 0.00262702
$ 0.00262702$ 0.00262702

$ 3.46
$ 3.46$ 3.46

+0.06%

+0.64%

-13.00%

Kava Swap (SWP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 624.73K
$ 624.73K$ 624.73K

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238.54M
238.54M 238.54M

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Kava Swap (SWP) Kaynağı

Resmi Websitesi

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SWP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWP / VND
67.18172769
1 SWP / AUD
A$0.0041659431
1 SWP / GBP
0.0019912684
1 SWP / EUR
0.0023056792
1 SWP / USD
$0.00262009
1 SWP / MYR
RM0.0115807978
1 SWP / TRY
0.0997206254
1 SWP / JPY
¥0.3774763663
1 SWP / RUB
0.2181224925
1 SWP / INR
0.225589749
1 SWP / IDR
Rp44.4082984235
1 SWP / KRW
3.7217068405
1 SWP / PHP
0.1492665273
1 SWP / EGP
￡E.0.1344630188
1 SWP / BRL
R$0.0153537274
1 SWP / CAD
C$0.0036157242
1 SWP / BDT
0.3184195377
1 SWP / NGN
4.1854365696
1 SWP / UAH
0.108471726
1 SWP / VES
Bs0.18602639
1 SWP / PKR
Rs0.7347256378
1 SWP / KZT
1.3540363111
1 SWP / THB
฿0.0877468141
1 SWP / TWD
NT$0.0847861124
1 SWP / AED
د.إ0.0096157303
1 SWP / CHF
Fr0.0021222729
1 SWP / HKD
HK$0.0203056975
1 SWP / MAD
.د.م0.024366837
1 SWP / MXN
$0.0531092243