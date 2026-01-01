Bugünkü Kinetiq Earn Vault Fiyatı

Bugünkü Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) fiyatı $ 26,07 olup, son 24 saatte % 0,83 değişim gösterdi. Mevcut VKHYPE / USD dönüşüm oranı VKHYPE başına $ 26,07 şeklindedir.

Kinetiq Earn Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.635.674 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,90M VKHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde VKHYPE, $ 25,73 (en düşük) ile $ 26,51 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 51,63 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,57 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VKHYPE, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%4,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,64M$ 49,64M $ 49,64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,64M$ 49,64M $ 49,64M Dolaşım Arzı 1,90M 1,90M 1,90M Toplam Arz 1.903.141,876976578 1.903.141,876976578 1.903.141,876976578

Şu anki Kinetiq Earn Vault piyasa değeri $ 49,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VKHYPE arzı 1,90M olup, toplam arzı 1903141.876976578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,64M.