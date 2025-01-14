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Kite Fiyatı (KITE)

USD

Kite (KITE) Canlı Fiyat Grafiği

$2.68
$2.68$2.68
-2.70%(1D)

Bugünkü Kite (KITE) Fiyatı

Bugün için canlı Kite (KITE) fiyatı, 2.68 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.91M USD. KITE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kite Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.52K USD
- Gün içindeki Kite fiyat değişimi -2.79%
- Dolaşımdaki arz: 714.07K USD.

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USD Bazında Kite (KITE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kite / USD fiyat değişimi, $ -0.07707168701884.
Son 30 gün içerisinde, Kite / USD fiyat değişimi, $ -1.1065058040.
Son 60 gün içerisinde, Kite / USD fiyat değişimi, $ -0.3962157560.
Son 90 gün içerisinde, Kite / USD fiyat değişimi, $ -0.2746060163724297.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.07707168701884-2.79%
30 Gün$ -1.1065058040-41.28%
60 Gün$ -0.3962157560-14.78%
90 Gün$ -0.2746060163724297-9.29%

Kite (KITE) Fiyat Analizi

En güncel Kite fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 2.76
$ 2.76$ 2.76

$ 33.73
$ 33.73$ 33.73

+0.35%

-2.79%

-35.01%

Kite (KITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K

714.07K
714.07K 714.07K

Kite (KITE) Nedir?

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

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Kite (KITE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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KITE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KITE / AUD
A$4.3148
1 KITE / GBP
2.1708
1 KITE / EUR
2.5996
1 KITE / USD
$2.68
1 KITE / MYR
RM12.0332
1 KITE / TRY
95.1132
1 KITE / JPY
¥422.0464
1 KITE / RUB
275.3432
1 KITE / INR
232.1148
1 KITE / IDR
Rp43,934.4192
1 KITE / PHP
156.9676
1 KITE / EGP
￡E.135.3668
1 KITE / BRL
R$16.3212
1 KITE / CAD
C$3.8324
1 KITE / BDT
323.9048
1 KITE / NGN
4,142.1812
1 KITE / UAH
113.632
1 KITE / VES
Bs142.04
1 KITE / PKR
Rs746.916
1 KITE / KZT
1,423.2408
1 KITE / THB
฿92.9692
1 KITE / TWD
NT$88.6276
1 KITE / CHF
Fr2.4388
1 KITE / HKD
HK$20.8504
1 KITE / MAD
.د.م26.934