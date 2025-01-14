Komodo Fiyatı (KMD)
Bugün için canlı Komodo (KMD) fiyatı, 0.279384 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 39.33M USD. KMD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Komodo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.83M USD
- Gün içindeki Komodo fiyat değişimi -3.84%
- Dolaşımdaki arz: 140.66M USD.
MEXC'deki KMD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KMD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Komodo / USD fiyat değişimi, $ -0.0111720558743475.
Son 30 gün içerisinde, Komodo / USD fiyat değişimi, $ -0.0689421089.
Son 60 gün içerisinde, Komodo / USD fiyat değişimi, $ +0.0542777736.
Son 90 gün içerisinde, Komodo / USD fiyat değişimi, $ +0.02290911039416413.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0111720558743475
|-3.84%
|30 Gün
|$ -0.0689421089
|-24.67%
|60 Gün
|$ +0.0542777736
|+19.43%
|90 Gün
|$ +0.02290911039416413
|+8.93%
En güncel Komodo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.20%
-3.84%
-17.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Komodo is an end-to-end blockchain infrastructure solutions provider. Consistently recognized as one of the world’s most innovative blockchain projects, Komodo is developing technologies at the cutting-edge of the blockchain industry. In reality, most blockchain platforms today are but a single blockchain that offers support for smart contracts and decentralized applications. This model forces all projects to share the same infrastructure, leading to congestion, increased transactions fees, and stifled growth. Whereas other blockchain platforms employ a single, shared-blockchain model, Komodo’s federated multi-chain architecture provides each and every external project with independent infrastructure and a dedicated blockchain. This multi-chain design is what makes Komodo unique among blockchain platforms. Each project is given the opportunity to create their own blockchain ecosystem via Komodo’s infinitely scalable infrastructure. Komodo’s tech enables seamless cross-chain interoperability among all federated blockchains. Every blockchain built with Komodo is also connected to 95% of chains outside the federation via atomic swap technology. Future plans are in place for blockchain bridging support, which will create cross-chain fungibility throughout the entire blockchains industry. Moreover, with Komodo’s architecture, multiple blockchains can sync up and function as a single chain. If one chain is not meeting performance needs, additional chains can be added to form a blockchain cluster. A blockchain cluster boosts performance linearly without inflating coin supply or devaluing the currency. The Komodo ecosystem is not only scalable and interoperable, it’s also secured with the power of the Bitcoin network. This is accomplished with a series of cross-chain notarizations that store a blockhash onto the Bitcoin ledger every ten minutes, providing protection from 51% attacks. Join Komodo as we continue to accelerate the global adoption of blockchain technology.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KMD / AUD
A$0.44980824
|1 KMD / GBP
￡0.22630104
|1 KMD / EUR
€0.27100248
|1 KMD / USD
$0.279384
|1 KMD / MYR
RM1.26002184
|1 KMD / TRY
₺9.91254432
|1 KMD / JPY
¥43.9610724
|1 KMD / RUB
₽28.67597376
|1 KMD / INR
₹24.24214968
|1 KMD / IDR
Rp4,580.06484096
|1 KMD / PHP
₱16.38028392
|1 KMD / EGP
￡E.14.09771664
|1 KMD / BRL
R$1.70144856
|1 KMD / CAD
C$0.39951912
|1 KMD / BDT
৳33.9591252
|1 KMD / NGN
₦433.15136592
|1 KMD / UAH
₴11.8458816
|1 KMD / VES
Bs14.807352
|1 KMD / PKR
Rs77.8643208
|1 KMD / KZT
₸148.36966704
|1 KMD / THB
฿9.6946248
|1 KMD / TWD
NT$9.24481656
|1 KMD / CHF
Fr0.25423944
|1 KMD / HKD
HK$2.17360752
|1 KMD / MAD
.د.م2.81898456