SHIBAINU (SHIB) Nedir?

Shib, merkeziyetsiz topluluk oluşturma deneyidir. İlk piyasaya sürülmesinin ardından, telegram topluluğunun önde gelen üyelerinden oluşan bir liderler grubu oluşturuldu. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri, Shib'in gelişiminde uygun rollere tahsis etmek ve Shib'in geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak uzlaşmayı sağlamaktadır. Shib'e katkıda bulunabilecek becerileri ya da zamanı olan herkes, Shib'i geliştirmeye ve ilerletmeye yardımcı olmaya davet edilecektir. Bu grup şu ana kadar logo oluşturma, sosyal medya varlığı, pazarlama ve web sitesi geliştirmeden sorumlu olmuştur. Shib topluluğu bu projenin merkezidir, gelişmeye ve genişlemeye devam edecektir.

SHIBAINU, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHIBAINU yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- SHIB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SHIBAINU hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SHIBAINU satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SHIBAINU Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SHIBAINU, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHIB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SHIBAINU fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SHIBAINU Fiyat Geçmişi

SHIB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHIB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SHIBAINU fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SHIBAINU (SHIB) Satın Alma

Nasıl SHIBAINU satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SHIBAINU Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHIB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHIB / VND ₫ 0.30897405 1 SHIB / AUD A$ 0.0000191595 1 SHIB / GBP ￡ 0.000009158 1 SHIB / EUR € 0.000010604 1 SHIB / USD $ 0.00001205 1 SHIB / MYR RM 0.000053261 1 SHIB / TRY ₺ 0.000458382 1 SHIB / JPY ¥ 0.00173279 1 SHIB / RUB ₽ 0.0010031625 1 SHIB / INR ₹ 0.0010373845 1 SHIB / IDR Rp 0.2042372575 1 SHIB / KRW ₩ 0.0171164225 1 SHIB / PHP ₱ 0.00068685 1 SHIB / EGP ￡E. 0.000618406 1 SHIB / BRL R$ 0.000070854 1 SHIB / CAD C$ 0.0000167495 1 SHIB / BDT ৳ 0.0014644365 1 SHIB / NGN ₦ 0.019249152 1 SHIB / UAH ₴ 0.00049887 1 SHIB / VES Bs 0.00085555 1 SHIB / PKR Rs 0.003379061 1 SHIB / KZT ₸ 0.0062273195 1 SHIB / THB ฿ 0.000403675 1 SHIB / TWD NT$ 0.000389697 1 SHIB / AED د.إ 0.0000442235 1 SHIB / CHF Fr 0.0000097605 1 SHIB / HKD HK$ 0.0000933875 1 SHIB / MAD .د.م 0.000112065 1 SHIB / MXN $ 0.0002452175

SHIBAINU Kaynağı

SHIBAINU hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SHIBAINU Hakkında Diğer Sorular Bugünkü SHIBAINU (SHIB) fiyatı nedir? Canlı SHIBAINU (SHIB) fiyatı, 0.00001205 USD . SHIBAINU (SHIB) varlığının piyasa değeri nedir? SHIBAINU varlığının mevcut piyasa değeri, $ 7.10B USD . Mevcut SHIB arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.00001205 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. SHIBAINU (SHIB) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut SHIBAINU (SHIB) arzı, 589.25T USD . SHIBAINU (SHIB) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek SHIBAINU (SHIB) fiyatı, 0.000088359 USD . SHIBAINU (SHIB) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? SHIBAINU (SHIB) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 3.25M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.