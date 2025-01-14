Kyros Restaked SOL Fiyatı (KYSOL)
Bugün için canlı Kyros Restaked SOL (KYSOL) fiyatı, 212.89 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.50M USD. KYSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kyros Restaked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 47.30K USD
- Gün içindeki Kyros Restaked SOL fiyat değişimi -2.25%
- Dolaşımdaki arz: 68.04K USD.
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Gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ -4.9216682568898.
Son 30 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ -32.8332157180.
Son 60 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -4.9216682568898
|-2.25%
|30 Gün
|$ -32.8332157180
|-15.42%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kyros Restaked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.32%
-2.25%
-16.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
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|1 KYSOL / AUD
A$342.7529
|1 KYSOL / GBP
￡172.4409
|1 KYSOL / EUR
€206.5033
|1 KYSOL / USD
$212.89
|1 KYSOL / MYR
RM960.1339
|1 KYSOL / TRY
₺7,553.3372
|1 KYSOL / JPY
¥33,498.2415
|1 KYSOL / RUB
₽21,851.0296
|1 KYSOL / INR
₹18,472.4653
|1 KYSOL / IDR
Rp3,489,999.4416
|1 KYSOL / PHP
₱12,481.7407
|1 KYSOL / EGP
￡E.10,742.4294
|1 KYSOL / BRL
R$1,296.5001
|1 KYSOL / CAD
C$304.4327
|1 KYSOL / BDT
৳25,876.7795
|1 KYSOL / NGN
₦330,060.3982
|1 KYSOL / UAH
₴9,026.536
|1 KYSOL / VES
Bs11,283.17
|1 KYSOL / PKR
Rs59,332.443
|1 KYSOL / KZT
₸113,057.3634
|1 KYSOL / THB
฿7,387.283
|1 KYSOL / TWD
NT$7,044.5301
|1 KYSOL / CHF
Fr193.7299
|1 KYSOL / HKD
HK$1,656.2842
|1 KYSOL / MAD
.د.م2,148.0601