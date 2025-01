Law Blocks (LBT) Nedir?

Law Blocks is a user-friendly, time saving and community-driven truly smart truly legal contract-based platform for creating legal documents (on blockchain technology) such as Agreements, Power of Attorney, Business Contracts, Declarations, Affidavits, Memorandum of Understanding, etc. subject to yourselves following the prevalent laws in the country in which it has to be acted upon and subject to yourselves following the process of ensuring the validity of those documents in accordance with law, which is cryptographically signed by each party thereby acknowledging their covenants.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Law Blocks (LBT) Kaynağı Resmi Websitesi