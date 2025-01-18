Lemon Fiyatı (LEMX)
Bugün için canlı Lemon (LEMX) fiyatı, 74.57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LEMX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lemon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 556.32K USD
- Gün içindeki Lemon fiyat değişimi -11.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Lemon / USD fiyat değişimi, $ -9.25536013153241.
Son 30 gün içerisinde, Lemon / USD fiyat değişimi, $ +21.4628567120.
Son 60 gün içerisinde, Lemon / USD fiyat değişimi, $ +19.5190479790.
Son 90 gün içerisinde, Lemon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -9.25536013153241
|-11.04%
|30 Gün
|$ +21.4628567120
|+28.78%
|60 Gün
|$ +19.5190479790
|+26.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lemon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
-11.04%
+27.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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