Looking Up Fiyatı (UP)
Bugün için canlı Looking Up (UP) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 59.56K USD. UP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Looking Up Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.17K USD
- Gün içindeki Looking Up fiyat değişimi +24.90%
- Dolaşımdaki arz: 999.77M USD.
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Gün içerisinde, Looking Up / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Looking Up / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Looking Up / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Looking Up / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+24.90%
|30 Gün
|$ 0
|+3.95%
|60 Gün
|$ 0
|-92.94%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Looking Up fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.49%
+24.90%
-34.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain.
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