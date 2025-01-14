Louie the Raccoon Fiyatı ($LOUIE)
Bugün için canlı Louie the Raccoon ($LOUIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 162.81K USD. $LOUIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Louie the Raccoon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.51K USD
- Gün içindeki Louie the Raccoon fiyat değişimi +4.39%
- Dolaşımdaki arz: 998.52M USD.
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Gün içerisinde, Louie the Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Louie the Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Louie the Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Louie the Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.39%
|30 Gün
|$ 0
|-51.60%
|60 Gün
|$ 0
|-47.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Louie the Raccoon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.13%
+4.39%
-28.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
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