Meta USD Fiyatı (MUSD)
Bugün için canlı Meta USD (MUSD) fiyatı, 0.00100162 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.45K USD. MUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meta USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 367.14 USD
- Gün içindeki Meta USD fiyat değişimi +0.19%
- Dolaşımdaki arz: 3.44M USD.
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Gün içerisinde, Meta USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meta USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Meta USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Meta USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.19%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Meta USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.28%
+0.19%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
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