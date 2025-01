Metadium (META) Nedir?

Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.

Metadium (META) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi