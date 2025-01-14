Metal DAO Fiyatı (MTL)
Bugün için canlı Metal DAO (MTL) fiyatı, 1.26 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 104.41M USD. MTL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metal DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.33M USD
- Gün içindeki Metal DAO fiyat değişimi -0.57%
- Dolaşımdaki arz: 83.17M USD.
MEXC'deki MTL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MTL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Metal DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.007274328002346.
Son 30 gün içerisinde, Metal DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0783118980.
Son 60 gün içerisinde, Metal DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.2573324460.
Son 90 gün içerisinde, Metal DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.2808533110098688.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.007274328002346
|-0.57%
|30 Gün
|$ -0.0783118980
|-6.21%
|60 Gün
|$ +0.2573324460
|+20.42%
|90 Gün
|$ +0.2808533110098688
|+28.68%
En güncel Metal DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.30%
-0.57%
-3.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MTL / AUD
A$2.0286
|1 MTL / GBP
￡1.0206
|1 MTL / EUR
€1.2222
|1 MTL / USD
$1.26
|1 MTL / MYR
RM5.6826
|1 MTL / TRY
₺44.7048
|1 MTL / JPY
¥198.324
|1 MTL / RUB
₽129.4902
|1 MTL / INR
₹109.3302
|1 MTL / IDR
Rp20,655.7344
|1 MTL / PHP
₱73.8738
|1 MTL / EGP
￡E.63.63
|1 MTL / BRL
R$7.6734
|1 MTL / CAD
C$1.8018
|1 MTL / BDT
৳153.153
|1 MTL / NGN
₦1,953.4788
|1 MTL / UAH
₴53.424
|1 MTL / VES
Bs66.78
|1 MTL / PKR
Rs351.162
|1 MTL / KZT
₸669.1356
|1 MTL / THB
฿43.7472
|1 MTL / TWD
NT$41.6934
|1 MTL / CHF
Fr1.1466
|1 MTL / HKD
HK$9.8028
|1 MTL / MAD
.د.م12.7134