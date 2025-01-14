Mner Club Fiyatı (RMNER)
Bugün için canlı Mner Club (RMNER) fiyatı, 2.43 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.77M USD. RMNER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mner Club Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 257.46 USD
- Gün içindeki Mner Club fiyat değişimi +0.15%
- Dolaşımdaki arz: 729.03K USD.
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Gün içerisinde, Mner Club / USD fiyat değişimi, $ +0.0036848.
Son 30 gün içerisinde, Mner Club / USD fiyat değişimi, $ +0.2479268250.
Son 60 gün içerisinde, Mner Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mner Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0036848
|+0.15%
|30 Gün
|$ +0.2479268250
|+10.20%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mner Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
0.00%
+0.15%
-8.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
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