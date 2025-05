moonpig (MOONPIG) Nedir?

Moonpig is a vibrant meme community built on the Solana blockchain, designed for those who love humor, culture, and crypto. The project was fair-launched on Pump.fun with no presale, emphasizing its grassroots origins. Entirely community-driven, Moonpig is secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. It represents a playful, lighthearted approach to crypto, aiming to foster an inclusive and fun-loving community, inspired by other successful meme coins.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

moonpig (MOONPIG) Kaynağı Resmi Websitesi