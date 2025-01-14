Moshi Fiyatı (MOSHI)
Bugün için canlı Moshi (MOSHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.26K USD. MOSHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moshi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 106.99 USD
- Gün içindeki Moshi fiyat değişimi +3.27%
- Dolaşımdaki arz: 999.78M USD.
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Gün içerisinde, Moshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Moshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Moshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Moshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.27%
|30 Gün
|$ 0
|-44.55%
|60 Gün
|$ 0
|-77.47%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Moshi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.34%
+3.27%
-9.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?
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