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Muse DAO Fiyatı (MUSE)

USD

Muse DAO (MUSE) Canlı Fiyat Grafiği

$12.15
$12.15$12.15
-5.80%(1D)

Bugünkü Muse DAO (MUSE) Fiyatı

Bugün için canlı Muse DAO (MUSE) fiyatı, 12.15 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.53M USD. MUSE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Muse DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 242.95K USD
- Gün içindeki Muse DAO fiyat değişimi -5.82%
- Dolaşımdaki arz: 949.93K USD.

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USD Bazında Muse DAO (MUSE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.75141496913276.
Son 30 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ -1.1398558950.
Son 60 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ +8.5191061500.
Son 90 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ +5.857259510429123.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.75141496913276-5.82%
30 Gün$ -1.1398558950-9.38%
60 Gün$ +8.5191061500+70.12%
90 Gün$ +5.857259510429123+93.08%

Muse DAO (MUSE) Fiyat Analizi

En güncel Muse DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 11.81
$ 11.81$ 11.81

$ 13.01
$ 13.01$ 13.01

$ 124.14
$ 124.14$ 124.14

+0.21%

-5.82%

-4.73%

Muse DAO (MUSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

$ 242.95K
$ 242.95K$ 242.95K

949.93K
949.93K 949.93K

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Muse DAO (MUSE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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MUSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MUSE / AUD
A$19.5615
1 MUSE / GBP
9.8415
1 MUSE / EUR
11.7855
1 MUSE / USD
$12.15
1 MUSE / MYR
RM54.7965
1 MUSE / TRY
431.082
1 MUSE / JPY
¥1,913.0175
1 MUSE / RUB
1,248.291
1 MUSE / INR
1,054.2555
1 MUSE / IDR
Rp199,180.296
1 MUSE / PHP
712.3545
1 MUSE / EGP
￡E.613.575
1 MUSE / BRL
R$73.9935
1 MUSE / CAD
C$17.3745
1 MUSE / BDT
1,476.8325
1 MUSE / NGN
18,837.117
1 MUSE / UAH
515.16
1 MUSE / VES
Bs643.95
1 MUSE / PKR
Rs3,386.205
1 MUSE / KZT
6,452.379
1 MUSE / THB
฿421.2405
1 MUSE / TWD
NT$402.0435
1 MUSE / CHF
Fr11.0565
1 MUSE / HKD
HK$94.527
1 MUSE / MAD
.د.م122.5935