Navy seal Fiyatı (NAVYSEAL)
Bugün için canlı Navy seal (NAVYSEAL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NAVYSEAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Navy seal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.13 USD
- Gün içindeki Navy seal fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Navy seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Navy seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Navy seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Navy seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-34.09%
|60 Gün
|$ 0
|-43.56%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Navy seal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-12.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What the fuck did you just fucking say about me, you little shit? Ill have you know I graduated top of my class in the Navy Seals, and Ive been involved in numerous secret raids on Al-Quaeda, and I have over 300 confirmed kills. I am trained in gorilla warfare and Im the top sniper in the entire US armed forces. You are nothing to me but just another target. I will wipe you the fuck out with precision the likes of which has never been seen before on this Earth, mark my fucking words. You think you can get away with saying that shit to me over the Internet? Think again, fucker. As we speak I am contacting my secret network of spies across the USA and your IP is being traced right now so you better prepare for the storm, maggot. The storm that wipes out the pathetic little thing you call your life. Youre fucking dead, kid. I can be anywhere, anytime, and I can kill you in over seven hundred ways, and thats just with my bare hands. Not only am I extensively trained in unarmed combat, but I have access to the entire arsenal of the United States Marine Corps and I will use it to its full extent to wipe your miserable ass off the face of the continent, you little shit. If only you could have known what unholy retribution your little clever comment was about to bring down upon you, maybe you would have held your fucking tongue. But you couldnt, you didnt, and now youre paying the price, you goddamn idiot. I will shit fury all over you and you will drown in it. Youre fucking dead, kiddo. Just a song MEME token.
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