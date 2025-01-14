NEWERA Fiyatı (NEWERA)
Bugün için canlı NEWERA (NEWERA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.42K USD. NEWERA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NEWERA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.34K USD
- Gün içindeki NEWERA fiyat değişimi +2.84%
- Dolaşımdaki arz: 999.18M USD.
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Gün içerisinde, NEWERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NEWERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NEWERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NEWERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.84%
|30 Gün
|$ 0
|-27.49%
|60 Gün
|$ 0
|-84.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NEWERA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.98%
+2.84%
-7.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.
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