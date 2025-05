NPCS AI (XNPCS) Nedir?

xNPCS is an AI-driven agent protocol on the Solana blockchain aimed to deliver advanced market insights and on-chain data analysis directly to users. By leveraging social media sentiment, liquidity heat maps, cycle indicators, and alerts on market conditions, xNPCS will provide traders with exclusive, real-time information typically inaccessible to average investors. This empowers holders with a critical edge to anticipate market movements and make informed decisions, combining sophisticated AI technology with blockchain transparency to enhance their trading strategies.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NPCS AI (XNPCS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi