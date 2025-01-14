OnChain Pepe 404 Fiyatı (OCP404)
Bugün için canlı OnChain Pepe 404 (OCP404) fiyatı, 931.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 81.94K USD. OCP404 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OnChain Pepe 404 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.01K USD
- Gün içindeki OnChain Pepe 404 fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 88.00 USD.
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Gün içerisinde, OnChain Pepe 404 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OnChain Pepe 404 / USD fiyat değişimi, $ -305.3204335440.
Son 60 gün içerisinde, OnChain Pepe 404 / USD fiyat değişimi, $ -21.9966926760.
Son 90 gün içerisinde, OnChain Pepe 404 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -305.3204335440
|-32.78%
|60 Gün
|$ -21.9966926760
|-2.36%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OnChain Pepe 404 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-21.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
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|1 OCP404 / AUD
A$1,499.1354
|1 OCP404 / GBP
￡763.5348
|1 OCP404 / EUR
€903.2058
|1 OCP404 / USD
$931.14
|1 OCP404 / MYR
RM4,190.13
|1 OCP404 / TRY
₺33,046.1586
|1 OCP404 / JPY
¥146,952.5148
|1 OCP404 / RUB
₽96,140.205
|1 OCP404 / INR
₹80,590.167
|1 OCP404 / IDR
Rp15,264,587.7216
|1 OCP404 / PHP
₱54,704.475
|1 OCP404 / EGP
￡E.46,966.7016
|1 OCP404 / BRL
R$5,642.7084
|1 OCP404 / CAD
C$1,340.8416
|1 OCP404 / BDT
৳113,254.5582
|1 OCP404 / NGN
₦1,445,864.8806
|1 OCP404 / UAH
₴39,396.5334
|1 OCP404 / VES
Bs49,350.42
|1 OCP404 / PKR
Rs259,732.1916
|1 OCP404 / KZT
₸494,230.4892
|1 OCP404 / THB
฿32,357.115
|1 OCP404 / TWD
NT$30,736.9314
|1 OCP404 / CHF
Fr847.3374
|1 OCP404 / HKD
HK$7,244.2692
|1 OCP404 / MAD
.د.م9,376.5798