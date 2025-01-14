Otto Fiyatı ($OTTO)
Bugün için canlı Otto ($OTTO) fiyatı, 0.00390486 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.90M USD. $OTTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Otto Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 228.65K USD
- Gün içindeki Otto fiyat değişimi -2.25%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki $OTTO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $OTTO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Otto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Otto / USD fiyat değişimi, $ +0.0010142081.
Son 60 gün içerisinde, Otto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Otto / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.25%
|30 Gün
|$ +0.0010142081
|+25.97%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Otto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.15%
-2.25%
-35.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API. Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 $OTTO / AUD
A$0.0062868246
|1 $OTTO / GBP
￡0.0032019852
|1 $OTTO / EUR
€0.0037877142
|1 $OTTO / USD
$0.00390486
|1 $OTTO / MYR
RM0.01757187
|1 $OTTO / TRY
₺0.1385834814
|1 $OTTO / JPY
¥0.616772637
|1 $OTTO / RUB
₽0.401224365
|1 $OTTO / INR
₹0.3381218274
|1 $OTTO / IDR
Rp64.0140881184
|1 $OTTO / PHP
₱0.2294495736
|1 $OTTO / EGP
￡E.0.1971173328
|1 $OTTO / BRL
R$0.0239367918
|1 $OTTO / CAD
C$0.0055839498
|1 $OTTO / BDT
৳0.4719413796
|1 $OTTO / NGN
₦6.0353125674
|1 $OTTO / UAH
₴0.165566064
|1 $OTTO / VES
Bs0.20695758
|1 $OTTO / PKR
Rs1.088284482
|1 $OTTO / KZT
₸2.0737149516
|1 $OTTO / THB
฿0.1358110308
|1 $OTTO / TWD
NT$0.12886038
|1 $OTTO / CHF
Fr0.0035534226
|1 $OTTO / HKD
HK$0.0303798108
|1 $OTTO / MAD
.د.م0.039243843