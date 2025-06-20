Paimon SpaceX SPV Token Fiyatı (SPCX)
Bugün için canlı Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) fiyatı, 220,57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,21M USD. SPCX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Paimon SpaceX SPV Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Paimon SpaceX SPV Token fiyat değişimi -%0,00
- Dolaşımdaki arz: 10,00K USD.
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Gün içerisinde, Paimon SpaceX SPV Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0124592549564.
Son 30 gün içerisinde, Paimon SpaceX SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Paimon SpaceX SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Paimon SpaceX SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0124592549564
|-%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Paimon SpaceX SPV Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
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|1 SPCX / VND
₫5.804.299,55
|1 SPCX / AUD
A$339,6778
|1 SPCX / GBP
￡163,2218
|1 SPCX / EUR
€189,6902
|1 SPCX / USD
$220,57
|1 SPCX / MYR
RM937,4225
|1 SPCX / TRY
₺8.745,6005
|1 SPCX / JPY
¥32.039,9982
|1 SPCX / RUB
₽17.202,2543
|1 SPCX / INR
₹19.103,5677
|1 SPCX / IDR
Rp3.615.901,0608
|1 SPCX / KRW
₩301.735,3486
|1 SPCX / PHP
₱12.616,604
|1 SPCX / EGP
￡E.11.176,2819
|1 SPCX / BRL
R$1.210,9293
|1 SPCX / CAD
C$299,9752
|1 SPCX / BDT
৳26.949,2426
|1 SPCX / NGN
₦341.437,9486
|1 SPCX / UAH
₴9.199,9747
|1 SPCX / VES
Bs22.498,14
|1 SPCX / PKR
Rs62.518,3608
|1 SPCX / KZT
₸114.700,8114
|1 SPCX / THB
฿7.230,2846
|1 SPCX / TWD
NT$6.511,2264
|1 SPCX / AED
د.إ809,4919
|1 SPCX / CHF
Fr178,6617
|1 SPCX / HKD
HK$1.729,2688
|1 SPCX / MAD
.د.م2.018,2155
|1 SPCX / MXN
$4.195,2414