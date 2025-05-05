PEON Fiyatı (PEON)
Bugün için canlı PEON (PEON) fiyatı, 0.00018561 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 185.63K USD. PEON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PEON Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki PEON fiyat değişimi -30.54%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, PEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-30.54%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PEON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.53%
-30.54%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops.
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