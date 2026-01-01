Bugünkü Perpetual Exchange Protocol Fiyatı

Bugünkü Perpetual Exchange Protocol (PERC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,83 değişim gösterdi. Mevcut PERC / USD dönüşüm oranı PERC başına -- şeklindedir.

Perpetual Exchange Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 59.057 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,93M PERC şeklindedir. Son 24 saat içinde PERC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0012299 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PERC, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%7,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Perpetual Exchange Protocol (PERC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 59,06K$ 59,06K $ 59,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,06K$ 59,06K $ 59,06K Dolaşım Arzı 997,93M 997,93M 997,93M Toplam Arz 997.931.164,777979 997.931.164,777979 997.931.164,777979

Şu anki Perpetual Exchange Protocol piyasa değeri $ 59,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PERC arzı 997,93M olup, toplam arzı 997931164.777979. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59,06K.