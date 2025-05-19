Phantom Staked SOL Fiyatı (PSOL)
Bugün için canlı Phantom Staked SOL (PSOL) fiyatı, 164,42 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7,55M USD. PSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Phantom Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Phantom Staked SOL fiyat değişimi -%3,94
- Dolaşımdaki arz: 45,93K USD.
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Gün içerisinde, Phantom Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -6,7543741583687.
Son 30 gün içerisinde, Phantom Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Phantom Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Phantom Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -6,7543741583687
|-%3,94
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Phantom Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,18
-%3,94
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.
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|1 PSOL / VND
₫4.215.893,22
|1 PSOL / AUD
A$256,4952
|1 PSOL / GBP
￡123,315
|1 PSOL / EUR
€146,3338
|1 PSOL / USD
$164,42
|1 PSOL / MYR
RM708,6502
|1 PSOL / TRY
₺6.389,3612
|1 PSOL / JPY
¥23.873,784
|1 PSOL / RUB
₽13.301,578
|1 PSOL / INR
₹14.056,2658
|1 PSOL / IDR
Rp2.695.409,4048
|1 PSOL / KRW
₩229.957,812
|1 PSOL / PHP
₱9.184,5012
|1 PSOL / EGP
￡E.8.237,442
|1 PSOL / BRL
R$930,6172
|1 PSOL / CAD
C$228,5438
|1 PSOL / BDT
৳20.001,693
|1 PSOL / NGN
₦263.915,4746
|1 PSOL / UAH
₴6.833,2952
|1 PSOL / VES
Bs15.455,48
|1 PSOL / PKR
Rs46.353,2864
|1 PSOL / KZT
₸83.929,8332
|1 PSOL / THB
฿5.463,6766
|1 PSOL / TWD
NT$4.963,8398
|1 PSOL / AED
د.إ603,4214
|1 PSOL / CHF
Fr136,4686
|1 PSOL / HKD
HK$1.285,7644
|1 PSOL / MAD
.د.م1.525,8176
|1 PSOL / MXN
$3.201,2574