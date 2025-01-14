Pickle Finance Fiyatı (PICKLE)
Bugün için canlı Pickle Finance (PICKLE) fiyatı, 1.03 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.61M USD. PICKLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pickle Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 325.27 USD
- Gün içindeki Pickle Finance fiyat değişimi -4.83%
- Dolaşımdaki arz: 1.56M USD.
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Gün içerisinde, Pickle Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.052319734165662.
Son 30 gün içerisinde, Pickle Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.2377267810.
Son 60 gün içerisinde, Pickle Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.1554065030.
Son 90 gün içerisinde, Pickle Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.1845219320665506.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.052319734165662
|-4.83%
|30 Gün
|$ -0.2377267810
|-23.08%
|60 Gün
|$ +0.1554065030
|+15.09%
|90 Gün
|$ +0.1845219320665506
|+21.82%
En güncel Pickle Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-4.83%
-15.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
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|1 PICKLE / AUD
A$1.6583
|1 PICKLE / GBP
￡0.8343
|1 PICKLE / EUR
€0.9991
|1 PICKLE / USD
$1.03
|1 PICKLE / MYR
RM4.635
|1 PICKLE / TRY
₺36.5444
|1 PICKLE / JPY
¥162.431
|1 PICKLE / RUB
₽105.8325
|1 PICKLE / INR
₹89.198
|1 PICKLE / IDR
Rp16,885.2432
|1 PICKLE / PHP
₱60.2859
|1 PICKLE / EGP
￡E.52.015
|1 PICKLE / BRL
R$6.2727
|1 PICKLE / CAD
C$1.4729
|1 PICKLE / BDT
৳124.4858
|1 PICKLE / NGN
₦1,591.9577
|1 PICKLE / UAH
₴43.672
|1 PICKLE / VES
Bs54.59
|1 PICKLE / PKR
Rs287.061
|1 PICKLE / KZT
₸546.9918
|1 PICKLE / THB
฿35.6895
|1 PICKLE / TWD
NT$34.0621
|1 PICKLE / CHF
Fr0.9373
|1 PICKLE / HKD
HK$8.0134
|1 PICKLE / MAD
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