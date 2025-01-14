Pojak Fiyatı (PJ)
Bugün için canlı Pojak (PJ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.09K USD. PJ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pojak Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.40 USD
- Gün içindeki Pojak fiyat değişimi +1.25%
- Dolaşımdaki arz: 946.59M USD.
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Gün içerisinde, Pojak / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pojak / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pojak / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pojak / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.25%
|30 Gün
|$ 0
|-36.96%
|60 Gün
|$ 0
|-50.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pojak fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.25%
-15.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined.
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