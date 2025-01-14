Pumpkin Fiyatı (PKIN)
Bugün için canlı Pumpkin (PKIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.30K USD. PKIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pumpkin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.22 USD
- Gün içindeki Pumpkin fiyat değişimi +5.83%
- Dolaşımdaki arz: 997.63M USD.
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Gün içerisinde, Pumpkin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pumpkin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pumpkin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pumpkin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.83%
|30 Gün
|$ 0
|-50.69%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pumpkin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+5.83%
-14.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are a project made in support of Pnuts Freedom Farm Animal Sanctuary created by Mark Longo, which is where his rescue donkey "Pumpkin" resides. Mark Longo was the owner of Pnut the squirrel before Pnut was taken and euthanized by the New York State Department of Environmental Conservation. Pnut the squirrel was popular on many Social Media platforms, and the revenue from allowed Mark to fund the Freedom Farm Animal Sanctuary in rescuing animals, but now that Pnut is gone Mark needs help. There is a movement of support to help mark carry this weight and we wish to use our community to do our part. We want our token and community to grow so we can keep helping Mark support his Animal Sanctuary.
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