Qmall Fiyatı (QMALL)
Bugün için canlı Qmall (QMALL) fiyatı, 0.01217171 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 860.50K USD. QMALL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Qmall Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.44K USD
- Gün içindeki Qmall fiyat değişimi +4.57%
- Dolaşımdaki arz: 70.66M USD.
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Gün içerisinde, Qmall / USD fiyat değişimi, $ +0.00053219.
Son 30 gün içerisinde, Qmall / USD fiyat değişimi, $ -0.0017533567.
Son 60 gün içerisinde, Qmall / USD fiyat değişimi, $ -0.0025969158.
Son 90 gün içerisinde, Qmall / USD fiyat değişimi, $ -0.003754425701244695.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00053219
|+4.57%
|30 Gün
|$ -0.0017533567
|-14.40%
|60 Gün
|$ -0.0025969158
|-21.33%
|90 Gün
|$ -0.003754425701244695
|-23.57%
En güncel Qmall fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.12%
+4.57%
-3.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
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|1 QMALL / AUD
A$0.0195964531
|1 QMALL / GBP
￡0.0098590851
|1 QMALL / EUR
€0.0118065587
|1 QMALL / USD
$0.01217171
|1 QMALL / MYR
RM0.054772695
|1 QMALL / TRY
₺0.4318522708
|1 QMALL / JPY
¥1.919478667
|1 QMALL / RUB
₽1.2506432025
|1 QMALL / INR
₹1.0534615005
|1 QMALL / IDR
Rp196.3178757413
|1 QMALL / PHP
₱0.7124101863
|1 QMALL / EGP
￡E.0.6147930721
|1 QMALL / BRL
R$0.0741257139
|1 QMALL / CAD
C$0.0174055453
|1 QMALL / BDT
৳1.4710728706
|1 QMALL / NGN
₦18.8124732589
|1 QMALL / UAH
₴0.516080504
|1 QMALL / VES
Bs0.64510063
|1 QMALL / PKR
Rs3.392255577
|1 QMALL / KZT
₸6.4639083126
|1 QMALL / THB
฿0.4216280344
|1 QMALL / TWD
NT$0.4023967326
|1 QMALL / CHF
Fr0.0110762561
|1 QMALL / HKD
HK$0.0946959038
|1 QMALL / MAD
.د.م0.1223256855