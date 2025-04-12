RabbitSwap Fiyatı (RABBIT)
Bugün için canlı RabbitSwap (RABBIT) fiyatı, 0.01037037 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.04M USD. RABBIT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RabbitSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki RabbitSwap fiyat değişimi +29.02%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, RabbitSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.00233247.
Son 30 gün içerisinde, RabbitSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0479973359.
Son 60 gün içerisinde, RabbitSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RabbitSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00233247
|+29.02%
|30 Gün
|$ +0.0479973359
|+462.83%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RabbitSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.51%
+29.02%
+9.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.
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Fr0.0083999997
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