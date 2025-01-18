Rekt Burgundy by Virtuals Fiyatı (MXNBC)
Bugün için canlı Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 515.55K USD. MXNBC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rekt Burgundy by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.17K USD
- Gün içindeki Rekt Burgundy by Virtuals fiyat değişimi -1.44%
- Dolaşımdaki arz: 726.09M USD.
MEXC'deki MXNBC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MXNBC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.44%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rekt Burgundy by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.32%
-1.44%
+26.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MXNBC / AUD
A$--
|1 MXNBC / GBP
￡--
|1 MXNBC / EUR
€--
|1 MXNBC / USD
$--
|1 MXNBC / MYR
RM--
|1 MXNBC / TRY
₺--
|1 MXNBC / JPY
¥--
|1 MXNBC / RUB
₽--
|1 MXNBC / INR
₹--
|1 MXNBC / IDR
Rp--
|1 MXNBC / PHP
₱--
|1 MXNBC / EGP
￡E.--
|1 MXNBC / BRL
R$--
|1 MXNBC / CAD
C$--
|1 MXNBC / BDT
৳--
|1 MXNBC / NGN
₦--
|1 MXNBC / UAH
₴--
|1 MXNBC / VES
Bs--
|1 MXNBC / PKR
Rs--
|1 MXNBC / KZT
₸--
|1 MXNBC / THB
฿--
|1 MXNBC / TWD
NT$--
|1 MXNBC / CHF
Fr--
|1 MXNBC / HKD
HK$--
|1 MXNBC / MAD
.د.م--