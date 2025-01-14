Revenue Coin Fiyatı (RVC)
Bugün için canlı Revenue Coin (RVC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 844.91K USD. RVC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Revenue Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.60 USD
- Gün içindeki Revenue Coin fiyat değişimi -0.00%
- Dolaşımdaki arz: 862.44M USD.
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Gün içerisinde, Revenue Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Revenue Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Revenue Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Revenue Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.00%
|30 Gün
|$ 0
|-17.10%
|60 Gün
|$ 0
|-29.78%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Revenue Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.29%
-0.00%
-13.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
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