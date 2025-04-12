rexbt by Virtuals Fiyatı (REXBT)
Bugün için canlı rexbt by Virtuals (REXBT) fiyatı, 0.00015827 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 158.66K USD. REXBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
rexbt by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki rexbt by Virtuals fiyat değişimi +11.19%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, rexbt by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, rexbt by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.0001009228.
Son 60 gün içerisinde, rexbt by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, rexbt by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+11.19%
|30 Gün
|$ -0.0001009228
|-63.76%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel rexbt by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.13%
+11.19%
-13.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.
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€0.0001392776
|1 REXBT / USD
$0.00015827
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RM0.0006995534
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₺0.0060237562
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¥0.0227813838
|1 REXBT / RUB
₽0.0131759775
|1 REXBT / INR
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Rp2.6378322782
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₩0.2251343269
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￡E.0.0081224164
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R$0.0009290449
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C$0.0002184126
|1 REXBT / BDT
৳0.0192345531
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₦0.2528268288
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₴0.006552378
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Bs0.01123717
|1 REXBT / PKR
Rs0.0443820734
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₸0.0817923533
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฿0.0053004623
|1 REXBT / TWD
NT$0.0051200345
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د.إ0.0005808509
|1 REXBT / CHF
Fr0.0001281987
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HK$0.0012265925
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.د.م0.001471911
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