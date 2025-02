Ribble (RIBBLE) Nedir?

$RIBBLE is a memecoin inspired by the charm and energy of a little frog, capturing the fun and innovation of the XRP Ledger. It represents the agility and resilience of XRPL while bringing a lighthearted touch to the crypto world. Frogs are known for their ability to leap over obstacles and adapt to any environment. This reflects XRPL’s journey of overcoming challenges and thriving as a fast and efficient blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ribble (RIBBLE) Kaynağı Resmi Websitesi