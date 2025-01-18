Ryze Fiyatı (RYZE)
Bugün için canlı Ryze (RYZE) fiyatı, 0.02734699 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RYZE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ryze Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.04 USD
- Gün içindeki Ryze fiyat değişimi +5.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ryze / USD fiyat değişimi, $ +0.00130647.
Son 30 gün içerisinde, Ryze / USD fiyat değişimi, $ -0.0040978917.
Son 60 gün içerisinde, Ryze / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ryze / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00130647
|+5.02%
|30 Gün
|$ -0.0040978917
|-14.98%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ryze fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.28%
+5.02%
+3.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.
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