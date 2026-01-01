Bugünkü Sacho Fiyatı

Bugünkü Sacho ($SACHO) fiyatı $ 0,00000533 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut $SACHO / USD dönüşüm oranı $SACHO başına $ 0,00000533 şeklindedir.

Sacho, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.322,99 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,72M $SACHO şeklindedir. Son 24 saat içinde $SACHO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009965 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000526 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $SACHO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sacho ($SACHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Dolaşım Arzı 998,72M 998,72M 998,72M Toplam Arz 998.721.537,586345 998.721.537,586345 998.721.537,586345

Şu anki Sacho piyasa değeri $ 5,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $SACHO arzı 998,72M olup, toplam arzı 998721537.586345. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,32K.