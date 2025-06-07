SALUKI Fiyatı (SALUKI)
Bugün için canlı SALUKI (SALUKI) fiyatı, 0,00034119 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. SALUKI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SALUKI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SALUKI fiyat değişimi +%51,10
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, SALUKI / USD fiyat değişimi, $ +0,00011539.
Son 30 gün içerisinde, SALUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SALUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SALUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00011539
|+%51,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SALUKI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%4,58
+%51,10
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
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|1 SALUKI / VND
₫8,97841485
|1 SALUKI / AUD
A$0,0005220207
|1 SALUKI / GBP
￡0,0002490687
|1 SALUKI / EUR
€0,0002968353
|1 SALUKI / USD
$0,00034119
|1 SALUKI / MYR
RM0,0014398218
|1 SALUKI / TRY
₺0,0133780599
|1 SALUKI / JPY
¥0,0494247834
|1 SALUKI / RUB
₽0,0268004745
|1 SALUKI / INR
₹0,0292672782
|1 SALUKI / IDR
Rp5,5932777936
|1 SALUKI / KRW
₩0,4642026426
|1 SALUKI / PHP
₱0,0190759329
|1 SALUKI / EGP
￡E.0,0169162002
|1 SALUKI / BRL
R$0,0018970164
|1 SALUKI / CAD
C$0,0004640184
|1 SALUKI / BDT
৳0,0416968299
|1 SALUKI / NGN
₦0,5322768714
|1 SALUKI / UAH
₴0,0141286779
|1 SALUKI / VES
Bs0,03343662
|1 SALUKI / PKR
Rs0,0962701704
|1 SALUKI / KZT
₸0,1739864286
|1 SALUKI / THB
฿0,0111398535
|1 SALUKI / TWD
NT$0,0102118167
|1 SALUKI / AED
د.إ0,0012521673
|1 SALUKI / CHF
Fr0,0002797758
|1 SALUKI / HKD
HK$0,0026749296
|1 SALUKI / MAD
.د.م0,0031218885
|1 SALUKI / MXN
$0,006516729