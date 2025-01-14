Sanin Fiyatı (SANIN)
Bugün için canlı Sanin (SANIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 96.20K USD. SANIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sanin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 647.99 USD
- Gün içindeki Sanin fiyat değişimi -6.37%
- Dolaşımdaki arz: 420.69B USD.
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Gün içerisinde, Sanin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sanin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sanin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sanin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.37%
|30 Gün
|$ 0
|-36.32%
|60 Gün
|$ 0
|-72.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sanin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-6.37%
-21.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.
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