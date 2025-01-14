Satori Network Fiyatı (SATORI)
Bugün için canlı Satori Network (SATORI) fiyatı, 44.83 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.60M USD. SATORI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Satori Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 81.71K USD
- Gün içindeki Satori Network fiyat değişimi +12.73%
- Dolaşımdaki arz: 258.90K USD.
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Gün içerisinde, Satori Network / USD fiyat değişimi, $ +5.06.
Son 30 gün içerisinde, Satori Network / USD fiyat değişimi, $ -12.6526667780.
Son 60 gün içerisinde, Satori Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Satori Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +5.06
|+12.73%
|30 Gün
|$ -12.6526667780
|-28.22%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Satori Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.88%
+12.73%
+23.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
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|1 SATORI / AUD
A$72.1763
|1 SATORI / GBP
￡36.3123
|1 SATORI / EUR
€43.4851
|1 SATORI / USD
$44.83
|1 SATORI / MYR
RM202.1833
|1 SATORI / TRY
₺1,590.5684
|1 SATORI / JPY
¥7,051.759
|1 SATORI / RUB
₽4,605.3859
|1 SATORI / INR
₹3,889.8991
|1 SATORI / IDR
Rp734,917.9152
|1 SATORI / PHP
₱2,628.3829
|1 SATORI / EGP
￡E.2,264.3633
|1 SATORI / BRL
R$273.0147
|1 SATORI / CAD
C$64.1069
|1 SATORI / BDT
৳5,449.0865
|1 SATORI / NGN
₦69,503.5354
|1 SATORI / UAH
₴1,900.792
|1 SATORI / VES
Bs2,375.99
|1 SATORI / PKR
Rs12,494.121
|1 SATORI / KZT
₸23,807.4198
|1 SATORI / THB
฿1,554.2561
|1 SATORI / TWD
NT$1,484.7696
|1 SATORI / CHF
Fr40.7953
|1 SATORI / HKD
HK$348.7774
|1 SATORI / MAD
.د.م452.3347