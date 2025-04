Bugün için canlı sekoia by Virtuals (SEKOIA) fiyatı, 0.00452436 USD . Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.52M USD . SEKOIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir. sekoia by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı: - 24 saatlik işlem hacmi -- USD - Gün içindeki sekoia by Virtuals fiyat değişimi +5.21% - Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.

USD Bazında sekoia by Virtuals (SEKOIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, sekoia by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.00022408.

Son 30 gün içerisinde, sekoia by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.0019107145.

Son 60 gün içerisinde, sekoia by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.0000459208.

Son 90 gün içerisinde, sekoia by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

Dönem Değişim (USD) Değişim (%) Bugün $ +0.00022408 +5.21% 30 Gün $ +0.0019107145 +42.23% 60 Gün $ +0.0000459208 +1.01% 90 Gün $ 0 --

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Fiyat Analizi

En güncel sekoia by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

24 sa Düşük $ 0.00415744$ 0.00415744 $ 0.00415744 24 sa Yüksek $ 0.00452438$ 0.00452438 $ 0.00452438 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.085637$ 0.085637 $ 0.085637 Fiyat Değişimi (1 Sa) +1.73% Fiyat Değişimi (1 Gün) +5.21% Fiyat Değişimi (7 G) -8.60%

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz: