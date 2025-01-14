Sharbi Fiyatı ($SHARBI)
Bugün için canlı Sharbi ($SHARBI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 452.62K USD. $SHARBI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sharbi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.22K USD
- Gün içindeki Sharbi fiyat değişimi +2.42%
- Dolaşımdaki arz: 74.97B USD.
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Gün içerisinde, Sharbi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sharbi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sharbi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sharbi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.42%
|30 Gün
|$ 0
|+10.41%
|60 Gün
|$ 0
|-15.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sharbi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.42%
+2.42%
+8.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? We are a community-owned, multichain cryptocurrency built on Arbitrum, Ethereum and soon Shibarium. Sharbi is a token that rewards holders with USDC. A MEME 2.0 community token, we provide on-going USDC rewards to holders and the power of a decentralized WEB3 community forging our path forward. What makes your project unique? P2H (Pay to Hold) Concept: An innovative approach where holding the token itself becomes a source of income. Decentralization: The token champions the ideals of decentralization and inclusivity. Cross-chain Utility: Sharbi operates on three blockchains, establishing its own robust eco-system. Full Circulation Supply: All of Sharbi's supply is in circulation across all chains, ensuring full transparency and safety for traders. Reward Boost: The presence on multiple blockchains enhances the rewards paid out to holders. Sharbi University: Beyond just a traditional educational platform, Sharbi University encompasses a plethora of features including insightful articles and guides, comprehensive video reviews, meticulous token analyses, a curated hall of fame for standout tokens, a centralized hub for AMAs, and much more. With a unique tokenomics system that rewards holders directly from every transaction, Sharbi has already redistributed over $700,000 back to its community. The token's alignment with platforms like Shibarium University underscores its commitment to informed decision-making and community education. History of your project. Launched in January 2023, Sharbi surfaced as a community token with a mission of democratizing finance. Gaining swift momentum, not just as a meme token, Sharbi debuted an NFT collection with undisclosed future utilities and cemented an elite partnership with @fcfpay. The Sharbi rewards card, a notable milestone, was introduced, facilitating users to expend their rewards effortlessly in real-world contexts. What’s next for your project? CMC Verification: Sharbi is making strides towards having its supply verified on CoinMarketCap (CMC), a significant mark of transparency in the crypto world. Decentralized Governance: The DAO initiative for community-driven decisions. Educational Initiatives: Rebranding of Sharbi University to Shibarium University as an educational cornerstone. Shibarium Launch: Incorporating unique contract functionalities and a planned Shib burn. Branding: Filed trademarks for brand recognition and influence. What can your token be used for? Financial Rewards: Monetary benefits from every trade for holders. Rewards Card Usage: Utilizing the Sharbi rewards card to spend accumulated rewards in diverse outlets. Educational Resource: Shibarium University as a foundational element for community enlightenment. Partnerships: Collaboration with industry stalwarts like @fcfpay. Community Governance: The DAO empowers each token holder in crucial decision-making. Cross-chain Dynamics: Sharbi's tenure on Ethereum, Arbitrum, and the soon-to-be-launched Shibarium amplifies its dedication to multi-chain functionality.
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