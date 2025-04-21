Shido DEX Fiyatı (SHDX)
Bugün için canlı Shido DEX (SHDX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 216.04K USD. SHDX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shido DEX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Shido DEX fiyat değişimi +3.90%
- Dolaşımdaki arz: 4.12B USD.
MEXC'deki SHDX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHDX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Shido DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shido DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shido DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shido DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.90%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shido DEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.38%
+3.90%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SHDX / VND
₫--
|1 SHDX / AUD
A$--
|1 SHDX / GBP
￡--
|1 SHDX / EUR
€--
|1 SHDX / USD
$--
|1 SHDX / MYR
RM--
|1 SHDX / TRY
₺--
|1 SHDX / JPY
¥--
|1 SHDX / RUB
₽--
|1 SHDX / INR
₹--
|1 SHDX / IDR
Rp--
|1 SHDX / KRW
₩--
|1 SHDX / PHP
₱--
|1 SHDX / EGP
￡E.--
|1 SHDX / BRL
R$--
|1 SHDX / CAD
C$--
|1 SHDX / BDT
৳--
|1 SHDX / NGN
₦--
|1 SHDX / UAH
₴--
|1 SHDX / VES
Bs--
|1 SHDX / PKR
Rs--
|1 SHDX / KZT
₸--
|1 SHDX / THB
฿--
|1 SHDX / TWD
NT$--
|1 SHDX / AED
د.إ--
|1 SHDX / CHF
Fr--
|1 SHDX / HKD
HK$--
|1 SHDX / MAD
.د.م--
|1 SHDX / MXN
$--