Shina Inu Fiyatı (SHI)
Bugün için canlı Shina Inu (SHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.06M USD. SHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shina Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.09K USD
- Gün içindeki Shina Inu fiyat değişimi -8.10%
- Dolaşımdaki arz: 14.01T USD.
MEXC'deki SHI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Shina Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shina Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shina Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shina Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-8.10%
|30 Gün
|$ 0
|-24.69%
|60 Gün
|$ 0
|-43.87%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shina Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.30%
-8.10%
-18.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Shina Inu is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. Its mission is to give back to the crypto community, give to charity, and win the heart of the greatest token of all time, Shiba Inu! Shina Token is a very fun meme token project that has sold many rare and beautiful NFTs. NFT sales are used to support the team and provide upcoming features such as exclusive access to events and rewards that will soon be announced."
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SHI / AUD
A$--
|1 SHI / GBP
￡--
|1 SHI / EUR
€--
|1 SHI / USD
$--
|1 SHI / MYR
RM--
|1 SHI / TRY
₺--
|1 SHI / JPY
¥--
|1 SHI / RUB
₽--
|1 SHI / INR
₹--
|1 SHI / IDR
Rp--
|1 SHI / PHP
₱--
|1 SHI / EGP
￡E.--
|1 SHI / BRL
R$--
|1 SHI / CAD
C$--
|1 SHI / BDT
৳--
|1 SHI / NGN
₦--
|1 SHI / UAH
₴--
|1 SHI / VES
Bs--
|1 SHI / PKR
Rs--
|1 SHI / KZT
₸--
|1 SHI / THB
฿--
|1 SHI / TWD
NT$--
|1 SHI / CHF
Fr--
|1 SHI / HKD
HK$--
|1 SHI / MAD
.د.م--