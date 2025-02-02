Shinjiru Inu Fiyatı (SHINJI)
Bugün için canlı Shinjiru Inu (SHINJI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHINJI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shinjiru Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.23 USD
- Gün içindeki Shinjiru Inu fiyat değişimi -2.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Shinjiru Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shinjiru Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shinjiru Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shinjiru Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.87%
|30 Gün
|$ 0
|-40.19%
|60 Gün
|$ 0
|-51.75%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shinjiru Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.51%
-2.87%
-3.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SHINJI is a token on the Binance Smart Chain that never stops growing through TRUE deflationary techniques and further income generation for its ecosystem. PROJECT & ECOSYSTEM One of the main issues cryptocurrency projects face is the lack of continuous volume. This problem dampens marketing and development during low-volume days/weeks or even months. Shinjiru Inu solves this by hedging a portion of the marketing wallet into Yield bearing assets to generate additional income that can be used to develop further, Market, and in the future, reward holders with BSC through Shinjiru. long Term vision is to dominate the metaverse ecosystem (Shinjiverse). We plan to have Land in the various ecosystems on Binance Smart Chain and other blockchains, Develop unique experiences, and generate revenue from advertising on said lands.
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