SolCex (SOLCEX) Nedir?

SolCex is the first centralized cryptocurrency exchange launched on the Solana blockchain, offering users a seamless, secure, and accessible platform for trading a wide range of digital assets. With a focus on user experience, security, and education, SolCex aims to redefine the landscape of cryptocurrency trading, catering to both novice and experienced traders alike. This whitepaper explores the features, security measures, and vision of SolCex, outlining its role as the premier destination for trading Solana tokens and other cryptocurrencies.

