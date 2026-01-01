Bugünkü Stargate Bridged USDC Fiyatı

Bugünkü Stargate Bridged USDC (USDC.E) fiyatı $ 0,999814 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut USDC.E / USD dönüşüm oranı USDC.E başına $ 0,999814 şeklindedir.

Stargate Bridged USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.492.152 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,45M USDC.E şeklindedir. Son 24 saat içinde USDC.E, $ 0,998333 (en düşük) ile $ 1,002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,011 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,989603 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDC.E, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde +%0,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,49M$ 61,49M $ 61,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,49M$ 61,49M $ 61,49M Dolaşım Arzı 61,45M 61,45M 61,45M Toplam Arz 61.450.808,121267 61.450.808,121267 61.450.808,121267

Şu anki Stargate Bridged USDC piyasa değeri $ 61,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDC.E arzı 61,45M olup, toplam arzı 61450808.121267. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,49M.