Step Staked SOL Fiyatı (STEPSOL)
Bugün için canlı Step Staked SOL (STEPSOL) fiyatı, 189.32 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.80M USD. STEPSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Step Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 117.99K USD
- Gün içindeki Step Staked SOL fiyat değişimi -0.89%
- Dolaşımdaki arz: 14.80K USD.
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Gün içerisinde, Step Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -1.7040026297955.
Son 30 gün içerisinde, Step Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -24.3772975680.
Son 60 gün içerisinde, Step Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -21.5528135560.
Son 90 gün içerisinde, Step Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +32.80115104359584.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1.7040026297955
|-0.89%
|30 Gün
|$ -24.3772975680
|-12.87%
|60 Gün
|$ -21.5528135560
|-11.38%
|90 Gün
|$ +32.80115104359584
|+20.96%
En güncel Step Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-0.89%
-15.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
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|1 STEPSOL / GBP
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|1 STEPSOL / EUR
€183.6404
|1 STEPSOL / USD
$189.32
|1 STEPSOL / MYR
RM851.94
|1 STEPSOL / TRY
₺6,717.0736
|1 STEPSOL / JPY
¥29,831.1524
|1 STEPSOL / RUB
₽19,452.63
|1 STEPSOL / INR
₹16,376.18
|1 STEPSOL / IDR
Rp3,053,547.9596
|1 STEPSOL / PHP
₱11,086.5792
|1 STEPSOL / EGP
￡E.9,560.66
|1 STEPSOL / BRL
R$1,152.9588
|1 STEPSOL / CAD
C$270.7276
|1 STEPSOL / BDT
৳22,881.2152
|1 STEPSOL / NGN
₦292,611.0988
|1 STEPSOL / UAH
₴8,027.168
|1 STEPSOL / VES
Bs10,033.96
|1 STEPSOL / PKR
Rs52,763.484
|1 STEPSOL / KZT
₸100,540.2792
|1 STEPSOL / THB
฿6,569.404
|1 STEPSOL / TWD
NT$6,262.7056
|1 STEPSOL / CHF
Fr172.2812
|1 STEPSOL / HKD
HK$1,472.9096
|1 STEPSOL / MAD
.د.م1,902.666