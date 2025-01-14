Sui Chad Fiyatı (CHAD)
Bugün için canlı Sui Chad (CHAD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 401.75K USD. CHAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sui Chad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.77K USD
- Gün içindeki Sui Chad fiyat değişimi +2.31%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, Sui Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sui Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sui Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sui Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.31%
|30 Gün
|$ 0
|-78.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sui Chad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.00%
+2.31%
-9.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.
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